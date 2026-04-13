大分県豊後大野市の山中で身元不明の遺体が見つかった事件で警察は13日、司法解剖の結果、遺体は女性で、死因は頚髄損傷と発表。女性が殺害されたと断定し、捜査を進めています。 【写真を見る】【速報】山中で身元不明の遺体、死因は頚髄損傷と判明警察が他殺と断定、逮捕の男が10代女性の殺害ほのめかす供述大分 この事件は3月、大分県内の10代女性が行方不明になり、関与が浮上した大分市の無職・姫野忠文容疑者（58）が