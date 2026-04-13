ミュージシャンの松任谷由実が１３日、定期健診で虫垂炎と診断されたと公表。そのため７月２８日の高崎での公演を９月２２日に振り返るとした。公式Ｘには「『ＴＨＥＷＯＲＭＨＯＬＥＴＯＵＲ』高崎公演延期のお知らせ」と記され「この度、松任谷由実が定期健診にて『虫垂炎』と診断されたことに伴い、７／２８（火）に予定しておりました高崎公演を９／２２（火祝）に延期させて頂きます。ご心配とご迷惑をおかけします事