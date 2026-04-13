バス停で女子高校生に「セクシーだね」などと声をかけ尻を触ったとして、61歳の北九州市職員が逮捕されました。容疑を否認しています。福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで13日に逮捕されたのは、北九州市の職員、野口英之容疑者（61）です。野口容疑者は去年10月23日午後6時ごろ、北九州市戸畑区のバス停で学校帰りの女子高校生に「かわいいね、セクシーだね」と声をかけた上、バスに乗ろうとした際に女子高校生の尻