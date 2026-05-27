巨人の阿部慎之助前監督が長女に対する暴行容疑で逮捕されたことをめぐり、長女が対話型ＡＩ「チャットＧＰＴ」に相談して、児童相談所に通報したことが分かり関心を集めている。阿部前監督は２５日、自宅で姉妹ゲンカの仲裁に入ったところ、長女の態度に腹を立て胸ぐらをつかんで倒すなどした。児童相談所からの連絡を受けた警察が駆けつけ現行犯逮捕された。阿部前監督は２６日に会見を行った際、代理人が長女の手紙を代読