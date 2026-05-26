北海道旭川市の景勝地「神居古潭」にある吊り橋から、当時17歳の女子高校生Aさんを転落、溺死させたとして、殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）。その裁判員裁判が5月25日、旭川地裁でスタートした。全国紙社会部記者が語る。【写真を見る】「ラーメンすする写真アップ」でキレた内田被告が自撮りする様子。不倫疑惑が報じられた警部補Xとのバーでのツーショット写真「検察側の起訴内容の概略は以下の通り。内田被告