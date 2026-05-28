北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判で、犯行当時ビデオ通話をしていた少年が出廷し、暴行後に被告の「早く行こう」という声がしたと証言しました。（少年）「（内田被告は）『死んだふりをしている』と、バカにするような言い方でした。『死ねや』『落ちろ』っていう声がしました」５月２８日の裁判でリモートで出廷した少年（当時１６）は、女子高校生が全裸の状態で内田被