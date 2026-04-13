外資系金融機関の年収は新卒でも1000万円前後とされ、日本の同業種よりも高い水準となっている。金融ジャーナリストの鈴木雅光さんは「彼らがそれほどの利益を上げられるのは、日本の銀行や証券会社にはできないビジネスモデルにある」という――。（第1回）※本稿は、鈴木雅光『銀行の本店はなぜ仰々しいのか？』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／VioletaStoimenova※写真はイメージです - 写真＝iSt