◇プロ野球 パ・リーグ 楽天ーオリックス（12日、楽天モバイルパーク）楽天モバイルパークで行われている楽天とオリックスの試合。この試合は「楽天カード 進撃の巨人デザインデー」として行われ、アニメ『進撃の巨人』でリヴァイ役をつとめる声優・神谷浩史さんが始球式を行いました。神谷さんはマウンドに登場すると、キャッチャーに向けて大きく弧を描くノーバウンド送球。グラブにボールが収まると両手でガッツポーズを見せま