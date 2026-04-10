東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が、道交法違反容疑で物まねタレントの長州小力（54）を調べていることが10日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、9日午前、中野区の交差点で赤信号を左折。春の交通安全期間中で、警察官が確認すると、免許は2カ月近く切れていた。小力は「免許が切れているのは知っていたが、仕事のために運転した」と話しているという。プロレスラー長州力