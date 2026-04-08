2026/3/27-4/2のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比0.7％減、TOP100の初登場作は12作（前週19作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧M!LKが3週連続で1位2位を独占した。3週連続、通算5度目の1位となったのは、「好きすぎて滅！」（580.8万回）。M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品で、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソングだ。2位（前週2位