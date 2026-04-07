2026年4月5日、中国のポータルサイト・捜狐に「『呪術廻戦』の呪術高専で最も優秀な生徒は誰か」と題した記事が掲載された。記事は、「周知の通り『呪術廻戦』において呪術高専は多くの呪術師の出発点であり、数えきれないほどの強者を輩出してきた場所である。まさに天才ががひしめき合い、実力者があふれる環境と言ってよい。では、これほど多くの才能ある生徒の中で、最も優秀な者は誰なのだろうか」と問い掛けた。その上で、「