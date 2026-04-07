愛知県津島市で男性が財布などを奪われたいわゆる「美人局」とみられる事件で、中学生2人が逮捕されました。津島市と大治町の男子中学生2人(いずれも14)は5日、津島市で女性と待ち合わせしていた会社員の男性(24)に、「誰の女に手を出してるんだ」などと因縁をつけて暴行を加え、現金およそ6000円やスマートフォンなどを奪った強盗致傷の疑いで逮捕されました。男性は打撲などの軽傷で、2人は容疑を認めているというこ