ホルムズ海峡の開放をめぐり、アメリカとイランの対立が激化しています。一方で、日本関係の船が3隻、海峡を通過。なぜ通航できるようになったのでしょうか。■CIAがおとり情報流し…イラン側を攪乱トランプ大統領「救出したぞ！」5日、SNSに誇らしげに投稿したアメリカのトランプ大統領。救出されたのは、イラン領内で撃墜されたアメリカ軍のF15戦闘機の乗組員。3日に撃墜されたあと、乗組員2人のうち1人の行方がわからなくなって