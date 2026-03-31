3月30日（月）深夜放送の『あのちゃんねる』では、あのが人気芸能人の自宅を訪問。部屋をチェックしたところ、思わぬ私物を発見して大騒ぎになる場面があった。【映像】あのちゃん、売れっ子女性芸人の自宅で“放送禁止”の私物を発見！「これも揺れるの？」この日は、芸能人の自宅のキッチンを訪問してこだわりを聞く新企画「あのちゃんのキッチンお邪魔します」を展開。進行役のさらば青春の光・森田とともにあのが訪れたのは、