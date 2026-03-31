3月30日（月）深夜放送の『あのちゃんねる』では、あのが人気芸能人の自宅を訪問。部屋をチェックしたところ、思わぬ私物を発見して大騒ぎになる場面があった。

【映像】あのちゃん、売れっ子女性芸人の自宅で“放送禁止”の私物を発見！「これも揺れるの？」

この日は、芸能人の自宅のキッチンを訪問してこだわりを聞く新企画「あのちゃんのキッチンお邪魔します」を展開。進行役のさらば青春の光・森田とともにあのが訪れたのは、納言・薄幸（すすき・みゆき）の自宅だ。

1LDKの室内は黒を基調としたインテリアでまとめられ、森田は「女性の一人暮らしだとは思わんよ」と驚きの声を上げた。幸いわく「スケベなサラリーマンの家みたいにしたかった」という独特の内装に、あのも興味津々だ。

大のお酒好きで、おつまみ料理の本も出しているという幸。今回は、もやしが大好きなあののため、特製のもやし料理を振る舞ってくれることに。

さっそくキッチンへ向かうと、冷蔵庫の中はお酒がズラリ。森田は「女の一人暮らしじゃないやん。同棲してる男がおるんちゃうかって思われるぞ」と笑いながら指摘した。

幸が料理を作っている間、あのと森田は室内を探索。リビングで意外なプロレス趣味を発見したあとは、寝室へ。「引き出し開けていいんですか？」と尋ねる森田に、幸は「ダメです！」と制止する。

しかし、好奇心を抑えられないあのは、引き出しの中からテレビでは映せない“ラブグッズ”を発見！ 「数年前に付き合っていた彼氏からもらって」と説明する幸に対し、あのは「これ何？」「これも揺れるの？」と無邪気に素朴な質問を連発する。

ついには実際に触れて確認しだしたあのの姿に、森田は「なかなかないぞ！ 今のテレビで」と、そのカオスな状況にツッコミが止まらなかった。