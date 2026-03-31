記事ポイント韓国・朝鮮料理が「好きな料理」TOP3入り、ヤンニョムチキンが3年間で唯一10ポイント超増加魚介類は7割弱が不足感、肉類は9割強が充足という対照的な食卓実態が明らかに市販の冷凍ブロッコリーが12年前比2.5倍増で利用率1位に浮上 家庭の食卓でアジア系メニューの存在感が急速に高まっています。日本能率協会総合研究所が2025年11月に実施した「家庭の食卓トレンド調査2025」では、韓国・朝鮮料理が「好きな料理