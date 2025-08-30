ドジャース・大谷翔平投手（３１）の元通訳・水原一平受刑者（４０）が引き起こした違法賭博事件の胴元として摘発されたマシュー・ボウヤ―被告は２９日（日本時間３０日）、カリフォルニア州サンタアナの連邦地裁で禁錮１年１日の判決を受けた。ボウヤー被告は１年前に違法ギャンブル事業の経営、マネーロンダリング、虚偽の納税申告書の提出で有罪を認めていた。検察側は禁錮１年３月を求刑。ボウヤ―被告は顧客の情報を連邦