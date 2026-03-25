2024年10月26日23時前、千明（ちぎら）博行被告（当時49歳）は一人で東京・新橋のガールズバー「H」に来店した。それから約7時間、ほとんどAさん（当時18歳）とだけ話していたという。 ガールズバーは、女性バーテンダーとカウンター越しの接客が基本だ。客の隣に座って接客するキャバクラなどと違い、風俗営業の許可が必要なく、深夜営業もできる。このお店も24時間営業だった。 5時