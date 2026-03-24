3月24日、元タレントの坂口杏里が、窃盗容疑で警視庁に現行犯逮捕されていたことが分かった。犯行に及んだのは3月17日。坂口は、東京都八王子市のコンビニエンスストアでサンドイッチ1個を盗んだとされている。店員が万引きに気付き高尾署に届け出たのち、駆け付けた署員が逮捕したという。「坂口さんは、同署によると容疑を認めていると言います。さらに逮捕されたのは17日ということですが、その後も勾留されているようです