3月24日、元タレントの坂口杏里が、窃盗容疑で警視庁に現行犯逮捕されていたことが分かった。

犯行に及んだのは3月17日。坂口は、東京都八王子市のコンビニエンスストアでサンドイッチ1個を盗んだとされている。店員が万引きに気付き高尾署に届け出たのち、駆け付けた署員が逮捕したという。

「坂口さんは、同署によると容疑を認めていると言います。さらに逮捕されたのは17日ということですが、その後も勾留されているようです」（芸能ジャーナリスト）

坂口といえば、2008年頃から主にタレントや女優として芸能界入り。女優の故・坂口良子さんの娘として広く知られ、2世タレントとして『踊る！さんま御殿！！』など多くのバラエティ番組に出演してきた。

しかし2013年3月には、母の良子さんが57歳の若さで死去。そこから坂口の人生は波瀾万丈化したと前出の芸能ジャーナリストはこう振り返る。

「2016年10月からは、名義を『ANRI』に変更し、セクシー女優に転身しました。写真集を出すなど精力的に活動していたものの、1年後の2017年9月には、自身のSNSで『普通の女の子に戻りたい』と綴り、芸能界引退を表明。その後は、キャバクラなどで勤務を開始するなど、一般人として生活を続けていました」

2022年6月には同い年の格闘家と結婚したものの、8月に離婚。さらに2025年9月、25歳上の一般男性と2度目の結婚後、専業主婦になったことを発表しラブラブな様子も見せていたが、わずか2カ月後に離婚したことを報告していた。

これまで何度も世間を騒がせてきた坂口。ここ最近は、その姿にも“変化”を見せていたと前出の芸能ジャーナリストは続ける。

「最近では、ゲイバーを経営する新宿二丁目のウヅちゃんのTikTokに登場していた坂口さん。バーの中でカラオケをしたり、周辺の公園で踊る動画などがアップされてきました。しかし、そこに映る坂口さんはスウェット姿などラフな格好も多く、以前よりもふっくらした印象でした。“幸せそう”という声も見られたいっぽうで、生活の不安定さが漂っていることを指摘する声も見られていました」

そんな最中、坂口の逮捕報道。Xには、

《ここまでくると普通に可哀想が勝つよな》

《たぶん必要なのは逮捕じゃなくて保護》

と同情する声があがっている。

「サンドイッチを万引きした経緯についてはわかっていませんが、食事にすら困る状況だったとすると、かなり困窮していたのかもしれません。福祉とつながることで、新たな一歩を踏み出せるようになるといいのですが」

身寄りがいない坂口。今後の生活に心配が絶えない。