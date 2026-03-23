けさ、東京・八王子市で車7台が絡む多重事故があり、2人が軽傷を負いました。初めに追突事故を起こした車の運転手が現場から逃走しましたが、この運転手とみられる男が邸宅侵入の疑いでさきほど、現行犯逮捕されました。【写真を見る】【速報】徒歩で逃走の運転手とみられる男を邸宅侵入の疑いで現行犯逮捕高級車ベントレーが追突し7台の多重ひき逃げ事故東京・八王子市警視庁ひき逃げ事故に関連かベントレーの運転手を邸