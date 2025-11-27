11月24日昼、東京都足立区梅島の国道で、白いセダンタイプの盗難車が暴走して2人が死亡し、9人が重軽傷を負った事故。警視庁はこの車を盗んだ窃盗容疑で区内に住む男(37)を逮捕したが、男には精神疾患があり「刑事責任の有無を慎重に捜査している」として、男の実名などを公表していない。【現場写真】「左手に何か袋のようなものを…」防犯カメラに映っていた37歳の男「男はパトカーに追われている最中に暴走事故を起こしました