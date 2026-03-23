日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3265（-60.0-1.80%） ホンダ1280（-22-1.69%） 三菱ＵＦＪ2619（-67-2.49%） みずほＦＧ6043（-107-1.74%） 三井住友ＦＧ5064（-92-1.78%） 東京海上5869（-163-2.70%） ＮＴＴ156（-2.6-1.64%） ＫＤＤＩ2615（-52-1.95%） ソフトバンク213（-2.6-1.21%） 伊藤忠1955（-69-3.41%