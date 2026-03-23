日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3265（-60.0　-1.80%）
ホンダ　1280（-22　-1.69%）
三菱ＵＦＪ　2619（-67　-2.49%）
みずほＦＧ　6043（-107　-1.74%）
三井住友ＦＧ　5064（-92　-1.78%）
東京海上　5869（-163　-2.70%）
ＮＴＴ　156（-2.6　-1.64%）
ＫＤＤＩ　2615（-52　-1.95%）
ソフトバンク　213（-2.6　-1.21%）
伊藤忠　1955（-69　-3.41%）
三菱商　5230（-167　-3.09%）
三井物　6067（-183　-2.93%）
武田　5678（-90　-1.56%）
第一三共　2865（-38　-1.31%）
信越化　6140（-233　-3.66%）
日立　4661（-188　-3.88%）
ソニーＧ　3220（-51　-1.56%）
三菱電　5226（-257　-4.69%）
ダイキン　18726（-644　-3.32%）
三菱重　4689（-159　-3.28%）
村田製　3573（-175　-4.67%）
東エレク　36907（-2423　-6.16%）
ＨＯＹＡ　26764（-1036　-3.73%）
ＪＴ　5723（-124　-2.12%）
セブン＆アイ　2029（-35.5　-1.72%）
ファストリ　61465（-1965　-3.10%）
リクルート　6075（-257　-4.06%）
任天堂　9363（-371　-3.81%）
ソフトバンクＧ　3475（-83　-2.33%）
キーエンス（普通株）　58481（-599　-1.01%）