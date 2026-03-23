日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3265（-60.0 -1.80%）
ホンダ 1280（-22 -1.69%）
三菱ＵＦＪ 2619（-67 -2.49%）
みずほＦＧ 6043（-107 -1.74%）
三井住友ＦＧ 5064（-92 -1.78%）
東京海上 5869（-163 -2.70%）
ＮＴＴ 156（-2.6 -1.64%）
ＫＤＤＩ 2615（-52 -1.95%）
ソフトバンク 213（-2.6 -1.21%）
伊藤忠 1955（-69 -3.41%）
三菱商 5230（-167 -3.09%）
三井物 6067（-183 -2.93%）
武田 5678（-90 -1.56%）
第一三共 2865（-38 -1.31%）
信越化 6140（-233 -3.66%）
日立 4661（-188 -3.88%）
ソニーＧ 3220（-51 -1.56%）
三菱電 5226（-257 -4.69%）
ダイキン 18726（-644 -3.32%）
三菱重 4689（-159 -3.28%）
村田製 3573（-175 -4.67%）
東エレク 36907（-2423 -6.16%）
ＨＯＹＡ 26764（-1036 -3.73%）
ＪＴ 5723（-124 -2.12%）
セブン＆アイ 2029（-35.5 -1.72%）
ファストリ 61465（-1965 -3.10%）
リクルート 6075（-257 -4.06%）
任天堂 9363（-371 -3.81%）
ソフトバンクＧ 3475（-83 -2.33%）
キーエンス（普通株） 58481（-599 -1.01%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3265（-60.0 -1.80%）
ホンダ 1280（-22 -1.69%）
三菱ＵＦＪ 2619（-67 -2.49%）
みずほＦＧ 6043（-107 -1.74%）
三井住友ＦＧ 5064（-92 -1.78%）
東京海上 5869（-163 -2.70%）
ＮＴＴ 156（-2.6 -1.64%）
ＫＤＤＩ 2615（-52 -1.95%）
ソフトバンク 213（-2.6 -1.21%）
伊藤忠 1955（-69 -3.41%）
三菱商 5230（-167 -3.09%）
三井物 6067（-183 -2.93%）
武田 5678（-90 -1.56%）
第一三共 2865（-38 -1.31%）
信越化 6140（-233 -3.66%）
日立 4661（-188 -3.88%）
ソニーＧ 3220（-51 -1.56%）
三菱電 5226（-257 -4.69%）
ダイキン 18726（-644 -3.32%）
三菱重 4689（-159 -3.28%）
村田製 3573（-175 -4.67%）
東エレク 36907（-2423 -6.16%）
ＨＯＹＡ 26764（-1036 -3.73%）
ＪＴ 5723（-124 -2.12%）
セブン＆アイ 2029（-35.5 -1.72%）
ファストリ 61465（-1965 -3.10%）
リクルート 6075（-257 -4.06%）
任天堂 9363（-371 -3.81%）
ソフトバンクＧ 3475（-83 -2.33%）
キーエンス（普通株） 58481（-599 -1.01%）