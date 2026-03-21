神戸が新トレーニング施設を竣工ヴィッセル神戸は3月16日、新しいトレーニング施設となる「VISSEL PERFORMANCE CENTER」の竣工式、オープニングセレモニーを実施した。総工費2.4億円を投じた施設の誕生は「世界と戦うには最高の設備」「アジアNo.1が口だけじゃないことを示す素晴らしい投資」と反響を呼んでいる。クラブによれば、練習拠点であるいぶきの森球技場内に建設された同施設は戦略的パートナーシップを結ぶイングラ