投資目的？ 若者の質屋通い金や銀など貴金属価格が高騰するなか、「街角の質屋さん」が活況だ。信用調査会社の「東京商工リサーチ（ＴＳＲ）」によると、売上高と最終利益を５期連続で比較が可能な質店42社の売上高合計が、３期連続の増収増益を記録した。’24年度の売上高は前年度比5.4％増の179億1100万円、最終利益は同30.4％増の10億5500万円に上る。現場では今、何が起きているのか。全国280店舗以上で質・買い取り事業を展開