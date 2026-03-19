ソロアーティストＲＹＯＫＩＭＩＹＡＭＡとして再始動した三山凌輝（２６）が、今度は?洋菓子?で勝負に出るという。今月１５日に東京・国立代々木第一体育館で開催された「ＡＧＥＳＴＯＣＫ２０２６」に出演した三山。昨年１１月にＢＥ：ＦＩＲＳＴから脱退後、今年２月にソロアーティストデビューを発表し、すでに３曲を配信リリース。この日はソロ転身後初ステージとなったが、堂々たるパフォーマンスで観客を沸かせた。