元BE:FIRSTの三山凌輝が12月13日、東京・吉祥寺に「親父のあんかけパスタ、」をオープンさせた。その名のとおり名古屋の名物B級グルメ「あんかけパスタ」の専門店だ。5月に所属事務所から独立、11月にグループを脱退した三山。新会社を設立し、実業家としての第一歩が、この店というわけだ。オープン初日は大勢のファンの行列ができ、入店までに4時間を要するほどの人気ぶり。順調な滑り出しのように見える。ただ、現場には