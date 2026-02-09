三山凌輝 Smart FLASH

三山凌輝のソロ新曲「結婚詐欺騒動」の過去を美化した内容か、厳しい声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 元「BE:FIRST」の三山凌輝が8日、ソロシングルの配信を開始したと報告
  • 曲を聴いたファンの間で、英語の歌詞を和訳したものが拡散されているそう
  • 「誓い合った約束を僕は守れなかったけど、許してほしい」などの内容だ
  • フィギュアスケート団体の男子フリーで好演した佐藤駿（中央）【写真：スポーツ報知/アフロ】
    フィギュア日本は「金メダルを盗まれた」「あり得ない!!」　佐藤駿の採点に海外不満、ISUに抗議する声も 2026年2月9日 8時47分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    「夢であって欲しい」パラレル大回転・失格の斯波正樹、板の下半分がフッ素で陽性と説明「自分で板を触ってなくて...誰も疑いたくはない」 2026年2月8日 21時49分
  • スノーボード男子パラレル大回転に出場した斯波正樹【写真：Imagn/ロイター/アフロ】
    五輪で失格、スノボ斯波正樹「失格になりにいく理由はありません」不正ワックス問題について説明　再検査ではフッ素検出されず…普段と違う板の仕上げも発生 2026年2月9日 9時58分
  • 北川景子　（C）ORICON NewS inc.
    北川景子「ハマりそう」、初めての挑戦した“作品”紹介　クオリティにSNS驚き「この仕上がりはさすがです」 2026年2月9日 11時8分
  • OBS
    「おこめ券」452万円分を紛失　不要書類と一緒に職員が誤廃棄　大分・別府市長らの給料減額へ 2026年2月9日 14時42分

