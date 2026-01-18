未だに続く“クマ被害”が、ついにNetflixをも動かした――。発端は、本誌が昨年11月に報じた、ある映画の撮影中止事件だった。「いわゆる『三毛別ヒグマ事件』と呼ばれる、北海道で実際に起きた、“殺人クマ”の騒動を描く作品が、Netflix制作で進行中だったといいます。主演は山田孝之さんで、監督は『地面師たち』を大ヒットさせた大根仁さん。昨今世間を騒がせた三山凌輝さんも2番手で出演予定で、長期の北海道ロケも計画さ