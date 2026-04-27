「BE:FIRST」の元メンバーで、俳優・アーティストとして活動する三山凌輝がプライベートショットを公開。妻で俳優の趣里が反応するなど、反響を呼んでいる。【映像】三山凌輝のプライベートショット（複数カット）三山は2025年8月29日に趣里との結婚を発表し、9月26日には我が子の写真とともに第1子が誕生したことも報告していた。プライベートショットに妻・趣里が反応2026年4月26日の更新では、「27歳になった人と1歳にな