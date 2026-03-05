元BE:FIRSTの三山凌輝（26）が3月3日、都内に2店舗目となる割烹料理店を出店させた。グループから独立して自ら会社を立ち上げた三山は、昨年12月にも東京・吉祥寺にパスタ店『親父のあんかけパスタ』をオープンさせたばかり。飲食店としては異例のスピードでの事業展開だ。2店舗目となる割烹料理店『親父の割烹、』は、新宿駅西口から徒歩10分という好立地の飲食店街にあった。こぢんまりとした建物の2階部分を使用した隠れ家レス