インターファクス通信によると、ロシア国防省は１７日、極超音速ミサイル「キンジャル」を搭載した複数のミグ３１戦闘機が日本海の公海上空を飛行したと発表した。ロシアが侵略するウクライナへの支援を継続する日本を威嚇する狙いがあるとみられる。発表によると、今回の飛行では空中給油の訓練を実施した。戦闘機が空中給油を受ける様子などを収めた映像も公開した。同省は飛行が計画されたもので、「空域の利用に関する国際