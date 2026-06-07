ブリュッセルのNATO本部前にある加盟国国旗＝2023年4月（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】米ニュースサイト、ポリティコは5日、ロシアの侵攻を受けるウクライナに対し、北大西洋条約機構（NATO）が700億ユーロ（約13兆円）の新たな軍事支援を検討していると報じた。来月トルコで開催するNATO首脳会議で発表するとしている。ポリティコによると、ウクライナへの支援を巡っては、北欧諸国に費用負担が偏っているとの不満がスウェ