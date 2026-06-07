【キーウ共同】ウクライナの国営原子力企業エネルゴアトムは7日、キーウ州の使用済み核燃料貯蔵施設の一部に同日未明、ロシア軍の無人機攻撃があったと発表した。火災が起きたが既に鎮火し、負傷者はいなかった。敷地内の放射線レベルは正常だとしている。火災があったのは核燃料が保管されていない建物。エネルゴアトムは「ロシアは国際法や人々の安全を無視し、テロ国家として行動し続けている」と非難した。