ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアのプーチン大統領に公開書簡を送り終戦談判を提案したのは戦争長期化に疲労を感じるロシアのエリート層を狙った内部分裂戦略という分析が出てきた。フランス紙ルモンドによると、この公開書簡構想は先月末にゼレンスキー大統領が具体化し始めた。ゼレンスキー大統領の側近は、彼が書簡に盛り込む表現を細かく選び、プーチン大統領の自尊心を刺激し不快にさせるリスクを甘受しながらも圧力を