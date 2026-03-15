バンドいきものがかりが15日、千葉・LaLa arena TOKYO−BAYで、「超いきものがかりフェスデビュー20周年だよ!!〜ありがとうって伝えたくて〜」を実施した。2日連続の開催で計15組のゲストが登場し、2006年に「SAKURA」でデビューしてからちょうど20年の節目を迎えたこの日はTOMOO、秦基博、鈴木雅之、ゆず、ロバート秋山竜次らが続々とステージに立ち、祝福のパフォーマンスを披露した。鈴木雅之（69）は「お祝いを込めてステー