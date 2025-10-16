『２人で話そう〜キングダム原泰久×いきものがかり水野良樹』 累計１億部以上の発行部数を誇る大ヒットマンガ「キングダム」の作者、原泰久氏と、いきものがかり水野良樹によるラジオ特番『２人で話そう〜キングダム原泰久×いきものがかり水野良樹』（NHKラジオ第1 10月26日午後2時05分〜）の放送が決定した。「キングダム」の連載開始と、いきものがかりのデビュー時期が近いこともあり、同期のような感覚だとい