9回、遊飛に倒れて最後の打者となった大谷（16）。手前は日本に勝利し喜ぶベネズエラの選手たち＝マイアミ（共同）日本はパワーを誇るベネズエラに打ち負け、WBC2連覇はならなかった。大谷翔平（ドジャース）が先頭打者本塁打を放ち一時はリードしたが、一発攻勢でひっくり返された。王者の意地を見せ栄冠をつかむことはできなかった。メジャー勢は過去最多の8人を擁した。井端弘和監督はチームづくりに当たって「軸は大リーガ