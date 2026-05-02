スピリット航空は、運航停止を決定した。すべてのフライトの運航を停止し、カスタマーサービスも終了した。予約客には空港へ向かわないよう求めている。振替便の提供は行っていないものの、支払済の予約代金の返金を行っている。バウチャーやクレジットなどを保有している人への補償は、破産裁判所の手続きを経て決定する。スピリット航空は、1980年にチャーター航空会社として設立された、超格安航空会社。当初はデトロイトからレ