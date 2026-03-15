YouTubeやニコニコ動画などのストリーミングサービスからムービーをダウンロードできる「yt-dlp」のWindows用グラフィカルインターフェースである「ytdlp-interface」が公開されています。MITライセンスの下でオープンソースで開発されており、無料で利用可能です。ErrorFlynn/ytdlp-interface: Windows graphical interface for yt-dlp, designed as a simple YouTube downloaderhttps://github.com/ErrorFlynn/ytdlp-interfaceyt