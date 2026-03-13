岡山中央中学校で行われた卒業式 岡山・香川の多くの公立中学校で13日、卒業式が行われました。卒業生は思い出が詰まった学び舎をあとにしました。 岡山市北区の岡山中央中学校では124人が旅立ちの日を迎えました。卒業生が一人一人名前を呼ばれ、横田さなえ校長から卒業証書を受け取りました。 （岡山中央中学校／横田さなえ 校長）「皆さんの未来が、人とつながり、学びに満ちた豊かな人生となるよう心から応援し