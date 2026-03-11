納雍盲高原鰍の生体写真。透明で薄いピンク色の体色と消失したうろこ、退化して黒い点になった目が確認できる。（貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽3月11日】中国貴州省畢節（ひっせつ）市納雍（のうよう）県で、科学調査を行っていた研究者が新種の洞窟魚「納雍盲高原鰍（Triplophysanayongensis）」を発見した。研究成果をまとめた論文はこのほど、国際学術誌「JournalofFishBiology」に掲載された。納雍盲高原鰍が見