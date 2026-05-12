「クマが秋に主に食べているのはドングリ」という定説。これを覆すかもしれない研究結果が発表されました。 【写真を見る】クマの主食は実はこれ？アオハダの実（藤木准教授提供） 兵庫県立大学の研究チームは、兵庫県北部から京都府北部にかけての地域の里山に生息するツキノワグマの食性を調査し、秋には一般的に知られる「ドングリ」ではなく、水分の多く含む果実「液果類」を主食としていることを、国内で初めて定