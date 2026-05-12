福島県の磐越道で起きたバス事故で、生徒が事故前に「死ぬかも」という趣旨のメッセージを送っていたことがわかりました。事故を受け、部活の移動時の安全対策を政府が検討するとしています。■生徒“死ぬかも”事故前から危険感じていた生徒たちは、何度も身の危険を感じていたといいます。生徒「事故の前から、危ない運転だった」バスを運転していた若山哲夫容疑者。北越高校・男子ソフトテニス部の部員20人のうち、1人を死亡さ