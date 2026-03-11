福岡県警は11日、同県嘉麻市の福祉施設で10日に倒れているのが見つかり、その後死亡した女児2人について、司法解剖の結果、いずれも首に強い衝撃が加わったことが死因だったと発表した。同じ居室内にいて外傷のあった30代の母親が2人の死亡に関与しているとみて事情を聴いている。捜査関係者によると、女児2人には複数の切り傷があった。10日午前、女児2人が保育園に行かず、不審に思った施設職員が居室を訪ね、3人を見つけた