愛知県知立市で13日、パトカーの追跡を受けていた盗難車が、別のパトカーに接触する事故を起こし、そのまま逃走しました。警察によりますと、13日午後1時半すぎ、知立市南陽の交差点で警察官が手配中の盗難車を発見し、職務質問をしようと停止を求めたところ逃走し、別のパトカーとすれ違いざまに接触しました。盗難車はそのまま走り去り、パトカーに乗っていた警察官2人にケガはありませんでした。