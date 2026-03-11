苦戦するＦ１アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表が解任される可能性が高まっているようだ。今季のＦ１開幕戦となったオーストラリア・グランプリ（ＧＰ）で、日本メーカーのホンダと提携するアストンマーティンは深刻なマシントラブルを抱えたまま、スタートし、予想通り結果を出せなかった。ベテランのフェルナンド・アロンソ（スペイン）は早期リタイア、ランス・ストロール（カナダ）は６１年ぶりとなる１