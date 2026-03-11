サッカー元日本代表でタレントの前園真聖（52）が、テレビ東京の番組収録中に右足を負傷していたことを3月6日、同局が発表。2月28日に『旅バラ・バスvs鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケ中の事故で負傷し、前園は精密検査の結果、「右膝外側半月板損傷（通常歩行は約1カ月半以降の見込み）と診断されました」としている。【こちらも読む】太川陽介が蛭子能収と5年ぶり感動再会、過去にＷ不倫疑惑の妻も登場…シニアYouTubeが躍進のワケ