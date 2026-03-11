イランへの攻撃を巡って、トランプ米大統領のコメントが波紋を広げている。９日の記者会見で「非常に近いうちに終わる」と早期の終結に言及したものの、その直後に「まだ十分には勝っていない」と攻撃の続行を示唆。さらには自身のＳＮＳで「もしイランが石油の流れを止めれば、２０倍の力で報復し、死と炎と怒りを降り注ぐ！」とぶちまけているのだ。なぜ発言に一貫性がないのかというと――。トランプ氏による正式な会見は、